La nómina de la Selección Chilena para los amistosos de septiembre causó sorpresa en varios de los convocados que militan en el extranjero, siendo Ángelo Henríquez una de esas que Grace Lazcano no entiende y pide explicaciones por su nominación.

Grace Lazcano no le encuentra explicación a la nómina de Eduardo Berizzo y pide explicaciones por Ángelo Henríquez

En el día de ayer, Eduardo Berizzo liberó la nómina de la Selección Chilena para enfrentar los amistosos que se disputarán en septiembre frente a Marruecos y Qatar, donde La Roja buscará tener funcionamiento de cara a los desafíos oficiales que se le avecinan post mundial.

Dentro de la convocatoria de Eduardo Berizzo, causó sorpresa la nominación de Ángelo Henríquez, ex jugador de Universidad de Chile que actualmente está en Polonia -con buen presente-, una de las ligas menos competitivas de Europa.

El panel de Equipo F de ESPN debatió sobre la nómina del técnico argentino y fue precisamente el ex Universidad de Chile quien se tomó el debate y fue cuestionado por la periodista Grace Lazcano, quien no entendió mayormente a qué se debe su nominación y la de varios jugadores más.

Henríquez tuvo un discreto segundo paso por la U. | Foto: Agencia UNO

“Me parece curioso lo de Ángelo Henríquez. Es difícil encontrar una palabra adecuada, pero me pasa que hay varios jugadores empujando. A Ángelo no los vemos hace tiempo”, advirtió la periodista en un comienzo.

“Convirtió cuatro goles en su liga y el 2018 creo que jugó un amistoso contra Bolivia, pero no fue titular en su paso por Universidad de Chile tampoco. Tiene 29 años y es curioso, porque no sé hacia dónde va la selección, a qué apunta, a qué jugadores, a una generación que ya tuvo su chance y no es que Ángelo venga haciendo 15 goles”.

ver también Chao capitán: Eduardo Berizzo borró a Claudio Bravo de la nómina de La Roja

Cabe recordar que Chile enfrentará a Marruecos el próximo viernes 23 de septiembre a las 16:00 PM de Chile continental y, posteriormente, enfrentará a Qatar el martes 27, dos horas más temprano en Austria.