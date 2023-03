Eduardo Berizzo anunció la convocatoria para el duelo amistoso de la Selección Chilena ante Paraguay este 20 de marzo y los fanáticos de La Roja reaccionaron tras el no llamado de una figura chilena en el exterior.

Hinchas de La Roja reaccionan con todo luego que Eduardo Berizzo no nominara a jugador que es figura en el extranjero

Eduardo Berizzo entregó la nómina de jugadores extranjeros este viernes 10 de marzo para la Selección Chilena, quien tendrá este 20 de marzo un compromiso amistoso frente a Paraguay en el Estadio Monumental.

El técnico de La Roja realizó una lista de 20 futbolistas y en la que destacan: Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Ben Brereton. Por su parte, también están los chilenos que militan en México, como: Jean Meneses, Diego Valdés y Víctor Dávila.

Además, quienes completan la nómina son: Paulo Díaz, Guillermo Soto, Marcelino Núñez, Gabriel Arias, Matías Catalán, Nayel Mehssatou, Gabriel Suazo, Felipe Méndez, Juan Delgado, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic y Diego Rubio.

Sin embargo, los fanáticos del 'Equipo de Todos' rápidamente reaccionaron a esta nueva convocatoria y les llamó la atención que no estuviera Matías Fernández. El lateral de Independiente del Valle y donde es figura, no fue llamado por el entrenador argentino, algo que puso algo molestos a los hinchas en las redes sociales.

"Matías Fernández juega golf", "¿Me vas a decir que Delgado es mejor lateral derecho que Matias Fernández de Independiente del Valle?", "¿Cuatro laterales derechos y no incluye a Matías Fernández, really?", "Jajaja y no llamó a Matías Fernández... de verdad una vergüenza", fueron algunos de los comentarios.