Molestia con Eduardo Berizzo: el reclamo de Óscar Wirth por no considerar a Claudio Bravo en la Selección Chilena

El ex arquero de la Selección Chilena, Óscar Wirth, no quedó conforme con la nómina de La Roja y lamentó que Eduardo Berizzo no volviera a considerar a Claudio Bravo para el nuevo proceso.