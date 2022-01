Bolivia sufrió una dura derrota por 4-1 ante Venezuela de visitante. El resultado los dejó con 15 puntos, pero aún tienen pequeñas chances de clasificar en caso de que consigan puntaje perfecto en los tres compromisos restantes. Marcelo Moreno Martins, capitán de la selección boliviana, analiza la importancia de lo que viene ante Chile este martes a las 17:00 en el estadio Hernando Siles de La Paz.

"No se me pasa por la cabeza no ir al mundial, esa es la mentalidad que tengo, ese es el objetivo que tengo en estas Eliminatorias, junto con todos mis compañeros. Al momento que te puede ir muy bien en un partido, que te puede salir todo bien en lo táctico, anímico y físico, muchas veces te pueden salir mal como nos salieron con Venezuela. Tenemos todas las posibilidades para pelear esa ida al Mundial", dijo en conferencia de prensa.

"Tenemos que hacer lo nuestro que es ganar, vamos a seguir luchando por ese sueño, intentar hacer de todo para ganarle a Chile y seguir peleando por nuestro objetivo que es clasificar", añadió el jugador de Cruzeiro.

Triple M pone prioridad a dar vuelta la derrota en Caracas y destaca a La Roja: "Tenemos que levantarnos lo más rápido posible, sabemos esto es un partido clave, contra una selección que es muy fuerte, contundente también que en los últimos años ha crecido muchísimo, sabemos que va a ser un partido de vida o muerte para Bolivia. Estamos preparados para lo que se venga".

Moreno Martins sabe de anotarle goles a Chile, pero no aún de local: "El delantero siempre tiene que hacer goles, no importa si es en Chile o aquí en La Paz, estoy concentradísimo para ayudar a mi selección, independiente de si son mis goles o no, quiero ganar, quiero salir con los tres puntos, voy a intentar dejarlo todo para que eso se pueda dar en este partido", remata el goleador.