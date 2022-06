"No me imagino un equipo sin él": Marcelo Barticciotto indica que Paulo Díaz debe ser el puntal de la zaga en la Selección Chilena

El ex futbolista y hoy comentarista Marcelo Barticciotto solo tuvo elogios para el defensor nacional Paulo Díaz, a quien lo indicó como el nuevo puntal de la zaga y señaló "no me imagino un equipo sin él"