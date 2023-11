Ácido mundialista con La Roja valora la honestidad de Eduardo Berizzo tras su salida: "Quizás vio que no había respuesta por parte de..."

El empate sin goles de la Selección Chilena ante Paraguay en la noche de día jueves terminó con la renuncia de Eduardo Berizzo al banco de La Roja tras cinco fechas de Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

El opaco partido que realizaron los dirigidos por el ex ayudante de Marcelo Bielsa, sumado a las constantes pifias y pedidos de salida del público asistente en el Estadio Monumental terminaron decantando en la salida del entrenador.

En conferencia de prensa, Berizzo no respondió preguntas, pero anunció que daba un paso al costado, agradeciendo a personeros de Juan Pinto Durán, dirigentes y a su equipo de trabajo que lo acompañó en esta travesía.

Miguel Ángel Neira, ácido mundialista con La Roja en España 1982, valoró la honestidad del entrenador, pero cuestiona lo que pueda pasar de aquí en adelante con el partido ante Ecuador a la vuelta de la esquina.

Berizzo dejó la banca de La Roja. | Foto: Photosport

“Complicado el tema, porque, ¿qué se puede hacer de aquí al próximo partido? Nada. Quizás nombren a un interino y no sé quién pueda ser tampoco”, planteó sus reparos en diálogo con Bolavip Chile.

Por otro lado, el ex jugador de fútbol valoró la actitud del ‘Toto’: “Me parece honesto de parte de Eduardo Berizzo, quizás él propuso una idea que no se cumplió y vio que no había respuesta por parte de los jugadores”, remató.

Lo concreto es que Chile no tiene técnico para enfrentar a Ecuador este martes, donde Nicolás Córdova asoma como una carta provisoria para tratar de rescatar puntos en condición de visitante.

Día y hora ante Ecuador

El martes 21 de noviembre a las 20:30 PM de Chile continental, La Roja se medirá ante Ecuador en la siempre peligrosa altura de Quito por la sexta fecha de las Clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026.

Chile, de momento, fuera

Chile quedó en el octavo puesto de la tabla, superando a Bolivia y Perú e igualando en puntaje con Paraguay y Ecuador, aunque con peor diferencia de gol que guaraníes y ecuatorianos, respectivamente.