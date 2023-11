Chile protagonizó un primer tiempo para el olvido ante Paraguay. El equipo nacional mostró muy poco fútbol y no logró combinar con el debutante Damián Pizarro.

El delantero de Colo Colo asumió el puesto de delantero centro y fue a la pelea contra Alderete y Gómez. Sin embargo, no logró ganar el duelo y terminó siendo parte de una paupérrima presentación de la Roja.

Presentación que para un histórico de Universidad de Chile como Sandrino Castec fue imperdonable. “Fue cero aporte… El equipo no juega a nada. Los paraguayos se echaron atrás y Chile no tiene por donde”, recalcó el ex goleador azul a Bolavip Chile.

“Yo jugué con Paraguay allá. Hay que ser realista, se le dio la oportunidad. Confiamos en él, pero no resultó”, agregó Castec sobre el jugador de 18 años y que es el segundo jugador más joven en debutar en la Roja tras Patricio Yáñez.

Sin embargo, Sandrino recalcó que el problema va más allá de Damián Pizarro y tiene como referencia la falta de goleadores en Chile. “Simplemente no tenemos delanteros. No sé cómo no tenemos a nadie que rompa esquemas como Marcelo Salas o Iván Zamorano. Se ve complicada esta selección”, lamentó.

El fixture de Chile

Tras el partido ante Paraguay, la Roja debe jugar como visitante ante Ecuador el próximo 21 de noviembre. Posteriormente en 2024 el fixture indica partidos contra Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.