Despidos de María José Vasconcelos y Patricio Jérez enfurecen a Gary Medel: "Una pena que no valoren..."

Un verdadero terremoto azota a la ANFP y específicamente a la selección chilena luego de que se conocieran los despidos de dos personas que llevan muchos años y que son muy queridos por los jugadores, ellos son María José Vasconcelos, la que oficiaba de Jefa de Prensa y Patricio Jérez, el popular coordinador de La Roja.

El capitán del equipo de todos, Gary Medel, utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer su descontento ante la salida de los dos funcionarios, dando cuenta del cariño que hay por los dos.

“Una pena que no valoren a las personas tan queridas y trabajadoras dentro de la sele”, afirmó el defensor del Vasco Da Gama.

Gary Medel agregó “Ya se nos fue el Patito y ahora la Coté”, dando cuenta de la salida de la jefa de prensa que estuvo junto a los seleccionados en el Mundial de Brasil 2014 y las dos Copas ganadas por Chile en 2015 y 2016.

María José Vasconcelos y su opinión de los futbolistas

La ex Jefa de Prensa de la Selección Chilena le concedió una entrevista a La Tercera, donde deja en claro su visión respecto a los jugadores.

“A veces la gente me dice que los futbolistas deben ser muy complicados, que deben ser muy egocéntricos. Y yo les digo que no, que son personas como ellos. Lo que los hace diferentes es que son jóvenes con éxito y fama. Aunque quisieran, no tienen la libertad para tomarse un café en un lugar cualquiera, porque a los dos minutos van a estar rodeados”, afirmó.