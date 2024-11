El entrenador del fútbol chileno Hernán “Clavito” Godoy no logra entender el porque de los cambios en el último minuto de Ricardo Gareca en la Selección Chilena llamándolo como una falta de respeto hacia los jugadores.

La Selección Chilena no pudo rescatar un triunfo en su última visita a Perú. Las dos selecciones debieron conformarse con repartir puntos que no le sirve a ninguna de las dos dado que se mantienen ambas como las colistas de las Eliminatorias en la tabla de posiciones.

A pesar de todo eso, uno de los grandes apuntados por la actualidad de la Selección Chilena es el técnico Ricardo Gareca . El entrenador es apuntado por la demora en la realización de los cambios durante este último encuentro. Sólo hizo dos modificaciones, las cuales se efectuaron culminando el partido con los minutos de descuentos.

Falta de respeto de Ricardo Gareca hacia los jugadores de la Selección Chilena

Por lo mismo, el Bolavip Chile conversamos con el técnico Hernán “Clavito” Godoy respecto a esta situación. El entrenador del fútbol chileno consideró una falta de respeto hacia los jugadores de la Selección Chilena por parte de su colega Ricardo Gareca debido a que los jugadores en cuatro o cinco minutos no pueden demostrar nada.

“Un jugador que entra a jugar por cuatro o cinco minutos, no alcanza a mostrar nada. Ni se calienta po’. Entonces, haber, uno hace cambios con los jugadores que tienen tarjeta amarilla y que son adecuados para cuidarlos de cara al otro partido”, comenzó señalando el estratega de inmensa trayectoria en el balompié nacional.

Ricardo Gareca en la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

Bajo esa misma línea, el director técnico profundizó en su comentario señalando que “pero así un cambio que pueda jugar cuatro minutos, cinco minutos, yo encuentro que es una falta de respeto. Yo como jugador nunca lo acepté, me revolucioné contra esas cosas. Le decía al entrenador ‘y me va a poner ahora, como me va a poner cinco minutos’”.

La presencia de Arturo Vidal

Se le consultó también por la importancia de Arturo Vidal en cancha, al cual el entrenador no destacó. Godoy fue categórico con la presencia del Rey en su regreso al seleccionado nacional y lo consideró ser como un jugador más, sin sobresalir por sus compañeros.

“Con Vidal exageran… Vidal es uno más. Son lo dos equipos colistas y Chile se vio con más interés en ganar. Vidal le metió naturalmente corazón, presionó y empujó al equipo. Lo vi muy débil a Perú, lo vi muy, muy, muy mal a Perú. Jugando en casa, no aprovechó la oportunidad de jugar en casa”, expresó el Clavito Godoy.

Respecto al desarrollo del partido, el estratega contempló que “ se perdieron muchas oportunidades de gol, en el finiquito, sobre todo. Tuvimos como cinco oportunidades en el primer tiempo Chile , después Perú tuvo como dos o tres. Se vio siempre superior Chile, pero en el fútbol las oportunidades de gol no hay que desperdiciarlas porque después estamos lamentándonos ”, sentenció.