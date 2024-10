La Selección Chilena está a pocos días de volver a juntarse en Juan Pinto Durán para encarar la fecha doble de octubre, donde deberá actuar de local ante Brasil en el Estadio Nacional y visitar a Colombia en la calurosa ciudad de Barranquilla.

Una de las situaciones que más llamó la atención en la nómina de Ricardo Gareca fue cuando el DT aseguró que jugadores ‘no contestaron el llamado’, donde diversos reportes de prensa aseguran que el aludido es Charles Aránguiz de Universidad de Chile.

Aránguiz le habría dicho no a La Roja. | Foto: Photosport

El que reaccionó indignado por esta situación fue Fernando Solabarrieta, quien en el programa Marca Personal de Radio Metro FM dijo que “Hay que ser justo, no me parece que un jugador, cualquier persona, no conteste por respeto el llamado de un técnico. De última levanta el teléfono y dices no, muchas gracias. Pero se responde”, dijo.

Por otro lado, Solabarrieta cree que si Gareca insiste con querer contar con Charles Aránguiz es porque no tiene la película muy clara en el combinado nacional: “Si insiste, para dónde vamos. Cuál es tu volante mixto, entonces; Echeverría, Pavez…”, sumó.

En el cierre, el comunicador no ve un panorama auspicioso para La Roja, diciendo que “No veo convicción ni foco, no sé para dónde va Gareca. Entiendo la lógica inicial de llamar a la Generación Dorada para lograr resultados que le servían a él, pero que a Chile no le servían nada”, remató.

Chile enfrentará a Brasil el próximo jueves 10 de octubre en el Estadio Nacional, mientras que la visita a Barranquilla para enfrentar a Colombia está pactada para el 15 del mismo mes.