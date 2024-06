La Selección Chilena inició a lo tumbos su participación dentro de la Copa América 2024, en el que Chile tan solo sumó una pobre igualdad sin goles ante Perú y se abruma pensando en lo que es su objetivo de avanzar a la próxima ronda.

Sobre lo que dejó este partido, el periodista Francisco Sagredo comentó en el programa ‘Equipo F’ de ESPN el desempeño de Chile ante Perú, en la que criticó duramente lo que fue el ingreso del atacante, Marcos Bolados, de quien mostró su gran sorpresa de las oportunidades que ha tenido el jugador en ‘La Roja’.

“A mí no me gustó nada Bolados, es una opinión personal, a mí me sorprende las oportunidades que ha tenido Bolados en la Selección Chilena, en esta selección, pero los técnicos saben más que uno… Bolados lleva 8 o 7 años en Colo Colo… y no sé”, comenzó señalando Sagredo.

Siguiendo en su explicación, el comunicador puntualiza en que la critica al jugador de Colo Colo cae por el ya conocimiento que se tiene dentro del medio por Bolados, en la que dentro de su paso por el ‘Cacique’ no ha mostrado un nivel descomunal y en la que hace una comparación con Cristián Zavala.

Bolados vio minutos ante Perú | Foto: Photosport

“A mí me sorprende que juegue, es un gusto personal, alguien me puede decir ¿por qué no alegas por Zavala? porque siento que no conozco el techo de Zavala, no lo conozco, Zavala es joven aún. Ojalá que Bolados le haga cuatro goles a Argentina y seis a Canadá y lo compre el Inter de Milán y no haya llegado a su techo”, explicó.

Finalmente, Sagredo no esconde su descontento y siente que Marcos Bolados no ha mostrado un nivel que merezca oportunidades para formar parte de la Selección Chilena, debido a que lo encuentra un jugador bastante irregular a lo largo de su carrera.

“Lo que considero que de él (Bolados) es lo que ha mostrado en Colo Colo y la Selección, es lo que es Bolados, muy irregular”, cerró.