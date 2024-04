Colo Colo logró una importante victoria dentro del Campeonato Nacional, en la que los ‘Albos’ derrotaron por la cuenta mínima a Universidad Católica, dejando atrás una mala racha de resultados negativos.

Tras el desempeño del equipo ‘Popular’, el periodista Manuel de Tezanos tomó la palabra en el programa ‘Balong’ en el que partió remarcando el gran rendimiento que ha tenido el delantero, Marcos Bolados en esta temporada.

“No me parece una mala idea mezclar a Bolados y Zavala uno rato uno y otro. Bolados jugó bien, buen año de Bolados, creo que es su mejor año, mejor año por regularidad, Bolados tenía partidos muy buenos y después muy malos, salía de equipos y no entraba”, partió señalando de Tezanos.

Siguiendo en aquello, el comunicador encendió en tanto sus alarmas por lo que ha sido el nivel que ha mostrado el defensor Alan Saldivia, a quien no lo ha visto tan firme como partidos anteriores.

Bolados ha tenido un gran nivel en Colo Colo | Foto: Photosport

“No fue su mejor partido y hace un par de partidos, este (U. Católica) y ante Cobreloa, le han ganado con facilidad, no sé si tendrá algún problema físico, pero Tapia le ganó varias veces, no está en su mejor momento, no es un desastre ni mucho menos, pero no está en su mejor momento”, declaró.

Finalmente, de Tezanos manifestó también lo que es un importante problema que ha sufrido Colo Colo y la que trata de su falta de gol, en la que indica que es algo que deben mejorar con extrema urgencia, ya que se generan muchas chances en el área rival, pero con poca efectividad.

“A Colo Colo le ha costado mucho hacer goles, le pasó con Cobreloa donde perdió, le pasó con Fluminense en donde tuvo opciones de empatar ese partido. Es una situación que parece no ir mejorando mucho y no sé como la pueden mejorar tampoco, la clase para hacer goles se tiene o no se tiene, es complicado”, cerró.