Al exfutbolista no le gustó la nominación de los dos jugadores Albos. También aseguró que le llama la atención que no se convocara a Gonzalo Tapia y Alexander Aravena.

La nómina que entregó Ricardo Gareca para el compromiso de la Selección Chilena ante Paraguay causa repercusión en la opinión pública. Miguel Ángel Neira no se queda fuera del debate y entrega su postura por algunas decisiones que tomó el Tigre en la confección del listado de 24 jugadores para el partido amistoso que se jugará en el Estadio Nacional.

El exfutbolista de la Roja y la Universidad Católica siente que es correcta la decisión de no citar a Gary Medel y Arturo Vial. “Vidal no está en un buen momento y Medel no está jugando, no juega. Está bien, si es un partido que se viene encima”, señaló en conversación con BOLAVIP.

Neira también mostró su sorpresa por la no citación de los delanteros de Universidad Católica, Gonzalo Tapia y Alexander Aravena: “Bastante me llama la atención. No sé los motivos”.

En ese sentido, mostró su discrepancia con la nominación a Marcos Bolados y Cristián Zavala: “Gareca está loco”, lanzó con un tono que de disconformidad. De paso se refirió a la ausencia de Lucas Assadi: “Más loco todavía está (el DT de la Roja)”.

El exjugador de los Cruzados por ahora no logra descifrar la idea del Tigre Gareca: “No sé qué quiere para la selección”.

Miguel Ángel Neira no quedó muy conforme con la nominación de Marcos Bolados y Cristián Zavala a la Roja. (Foto: Photosport)

¿Hasta qué fecha tiene plazo Ricardo Gareca para entregar la nómina de la Copa América?

Ricardo Gareca tendrá hasta el 15 de junio para definir la lista final para la Copa América 2024. El Tigre tiene la posibilidad de llamar a 26 jugadores de cara al certamen de selecciones.