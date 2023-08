El mercado dentro del fútbol europeo sigue haciendo ruido con sus distintos traspasos, pero en Chile aún se mantiene la expectación de lo que es el futuro de nuestra máxima figura, Alexis Sánchez, quien hasta día de hoy sigue sin club tras su salida del Olympique de Marsella y que preocupa a todos.

Ante este tema, el periodista Juan Cristóbal Guarello se dio el espacio en el programa ‘Más que fútbol’ de D Sports para dejar sus impresiones al escenario que hoy afronta el ‘Maravilla’, el cual sin duda le está haciendo un enorme daño tanto a él como a sus próximos desafíos con la Selección Chilena.

“Lo de Sánchez tendría que estar resuelto. Es seguro de que va a encontrar club, pero hay un tiempo perdido que en este momento le hace mal, pero le hace peor a la Selección Chilena“, comenzó declarando.

Siguiendo en dicha línea, el comunicador declara que sin duda esta situación tiene corriendo en círculos al estratega Eduardo Berizzo pensando en el inicio de las Clasificatorias, ya que tendría a su máxima figura con escaso rodaje futbolístico.

Alexis Sánchez aún no encuentra club | Foto: Photosport

“Lo último que pensó Berizzo era que a 1 mes de que empezara las Clasificatorias, Alexis no iba a tener un solo partido de pretemporada en el cuerpo. Dijo ‘cualquier jugador que le hubieran nombrado tal vez no llegaba, pero decía Sánchez llega, Sánchez va a estar“, detalló.

Finalmente, Guarello dejó en evidencia que este problema que tiene a Alexis Sánchez sin club hoy en día puede pasar por tres importantes factores.

“Hay un mal manejo, una irrealidad, una excesiva ambición o una tozudez, no lo sé, no manejo, no estoy en la oficina y no tengo acceso al archivo, pero cuando liberan los archivos tiembla la mitad del fútbol chileno“, finalizó