La dramática definición a penales en que Chile se quedó sin el oro panamericano frente a Brasil sigue dando vuelta en la cabeza de los hinchas nacionales, quienes dirigieron sus dardos hacia el portero de La Roja, Brayan Cortés.

Resulta que, en primera instancia, el portero de Colo Colo perdió el sorteo de la definición a penales y, en la segunda, lo ganó. Cortés, en vez de elegir arrancar pateando los penales, decidió elegir atajar primero y Chile se quedó sin pan ni pedazo.

La decisión, cuestionada por muchos, encontró un férreo defensor en Patricio Toledo, ex portero de la Selección Chilena quien conversó con Bolavip Chile y pidió cortar el chaqueteo con el ex Deportes Iquique.

Cortés recibió un salvavidas de parte de Patricio Toledo. | Foto: Photosport

“A mí me parece que es buscarle la quinta pata al gato, no creo que sea tan importante esa situación, si bien es cierto es una definición y cada uno sabe en el momento si tiene con qué patear”, dijo.

Para Toledo, no hay dudas y asegura que “Los que patearon seguramente conversaron antes de ejecutarlo y se decidió de esa manera, ahora, buscarle la quinta pata al gato me parece que no corresponde”.

“Hay muchas instancias para estudiar a los jugadores, a los equipos, pero eso no quiere decir que tengas la serie ganada en un 90%. Él verá si cambia o no cambia la trayectoria, pero son circunstancias que pasan en una milésima de segundos antes de atajar o patear”, sentenció.

¿Estará Cortés ante Magallanes?

Brayan Cortés no podrá decir presente en el compromiso de Colo Colo ante Magallanes este martes, toda vez que el portero fue expulsado en el último duelo del Cacique ante Palestino por el Campeonato Nacional 2023.

Nómina de La Roja en el horizonte

El meta de los albos seguramente estará en la nómina de Eduardo Berizzo para enfrentar a Paraguay el 16 de noviembre y Ecuador en la altura de Quito cinco días después en el cierre de las Clasificatorias este 2023.