Jordhy Thompson dejó las polémicas de lado y hace un buen tiempo está concentrado solo en el fútbol, donde cada vez cobra más relevancia en el FC Orenburg de Rusia y se ilusiona con poder enmendar su carrera tras una serie de problemas personales.

El jugador formado en las inferiores de Colo Colo estuvo de invitado en el programa De Fútbol Se Habla Así de D Sports y sorprendió a todos al revelar que ha tenido acercamientos con la Selección Chilena de Ricardo Gareca.

Thompson dijo que, en la última fecha doble de La Roja, recibió la reserva, pero después no fue convocado: “El último partido que jugó la Selección me llegó la carta de reserva, esa la tengo”, aclaró el jugador.

Jordhy se ilusiona con La Roja. | Foto: Photosport

“Me puso muy contento porque es un paso, independiente de que al final no me llamaron. Es motivación porque quiere decir que te están viendo, te están analizando”, complementó sobre cómo lo hace sentir estar en el radar del Tigre.

Al ser consultado si ha tenido contacto directo con Ricardo Gareca o con alguien de su cuerpo técnico, Thompson es enfático en señalar que “No, con nadie. Solo la carta”, aportó en el cierre el jugador.

Así las cosas, y de mantener el buen nivel que exhibe en la Primera División de Rusia, Jordhy Thompson bien podría convertirse en una alternativa a la Selección Chilena que en marzo se jugará la vida por llegar al próximo Mundial de Norteamérica 2026.

Lo que viene para la Selección Chilena

La Roja se volverá a juntar en el mes de marzo cuando tenga que enfrentar a Paraguay en calidad de visitante y luego recibir la visita de Ecuador en el Estadio Nacional de cara a la próxima cita mundialista.