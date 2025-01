Aníbal Mosa confirmó hace un par de días que el plantel de Colo Colo se encontraba oficialmente ‘cerrado’ tras la presentación de Víctor Felipe Méndez, Sebastián Vegas, Tomás Alarcón y el regreso de Emiliano Amor al Estadio Monumental.

La versión del presidente de Blanco y Negro, eso sí, se contradice con lo que dijo Juan Pablo Cárdenas, director de Curicó Unido, en diálogo con el medio deportivo AS. Ahí, el directivo aseguró que el Cacique no es el único que tiene entre ceja y ceja a una figura de La Roja Sub 20.

Se trata de Matías Pérez, defensor central de 19 años quien pertenece a los registros de Curicó Unido: “Preguntaron por el jugador, pero todavía no hay nada formal”, dijo en conversación con el medio previamente citado.

Matías Pérez suena en el albo. | Foto: Photosport

Los albos no serían los únicos interesados en los servicios del seleccionado nacional, toda vez que Cárdenas confirmó el interés por parte de Deportes La Serena: “Hicieron una oferta, pero el club no la aceptó”, sumó.

Más allá de los sondeos, Cárdenas fue claro en enfatizar que, el día en que llegue un ofrecimiento formal, tendrá que ser analizado en conjunto con la mesa directiva: “Al llegar una oferta concreta, el directorio la analizará”, remató.

Cabe recordar que Colo Colo tendrá una dura batalla este año por cumplir con los minutos Sub 21, ya que Lucas Soto ya no cumple con la regla y las opciones de Jorge Almirón para dar cumplimiento con la regla se estrechan.

Las caras nuevas de Colo Colo para el 2025

Claudio Aquino, Salomón Rodríguez, Víctor Felipe Méndez, Sebastián Vegas, Tomás Alarcón son las caras nuevas que tiene el Cacique para la temporada 2025 en donde quiere arrasar en el plano local e internacional.