Pese a que La Roja Sub 23 se metió en la final del fútbol masculino en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y aseguró una medalla, no todo es alegría, ya que hay preocupación por la falta de gol de Damián Pizarro.

El centrodelantero titular de esta selección chilena es el único atacante que no ha convertido en los cuatro partidos que se han disputado, arrastrando la racha negativa que trae desde Colo Colo.

Uno que ya perdió la paciencia con el potente delantero de 18 años es el periodista Marco Sotomayor, que en diálogo con Bolavip repasó lo que sucede con el canterano albo.

“Me imagino que no hay un relevo que lo vaya a reemplazar, pero el centrodelantero si no marca goles está cagado. Salvo casos muy puntuales como (Olivier) Giroud cuando fue campeón del mundo en Rusia, centrodelantero francés que no marcó ningún gol”, señaló.

“Pero habitualmente lo que tú le estas pidiendo al centrodelantero es precisamente que marque goles“, añadió el columnista.

Damián Pizarro es el único delantero de La Roja Sub 23 que no ha convertido goles en los Juegos Panamericanos. (Foto: Dedvi Missene/Santiago 2023 vía Photosport)

Severos problemas para definir

En la misma línea, recordó lo que ha pasado con Damián Pizarro en su club: “Me acuerdo que en Colo Colo le pasó exactamente lo mismo, demoró mucho tiempo y los goles que marcó, excepto frente a Cobresal, han sido goles de poca trascendencia. Entonces el chico tiene el arco cerrado y lamentablemente tiene severos problemas para definir“.

Para Sotomayor, el problema de Pizarro es saber definir frente al arco: “Le falta definir, le falta repertorio, le falta densidad al momento de meterse al área y saber materializar las oportunidades“.

Crítica a Quinteros y Berizzo

Finalmente, criticó al entrenador Gustavo Quinteros de Colo Colo y Eduardo Berizzo de la Selección Chilena por insistir en alinear al oriundo de La Pintana.

“Futbolísticamente no hay una lógica en esa decisión, porque tu tienes que buscar alternativas. Si el centrodelantero no te está cumpliendo, tienes que buscar alternativas. En todas las posiciones tu buscas alternativas cuando el titular no te está respondiendo”, concluyó el comunicador.