El ex jugador de fútbol bajó un cambio por la revuelta que ocasionó el cambio de Ben Brereton en el primer tiempo ante Bolivia.

La maniobra de Ricardo Gareca de sacar a Ben Brereton Díaz en el primer tiempo por Vicente Pizarro sigue sonando en el ambiente, toda vez que de igual manera Chile terminó perdiendo ante Bolivia en el Estadio Nacional.

Para muchos, el Tigre ‘mató’ al chileno-inglés sacándolo en el primer tiempo, mientras que para otros es parte del fútbol y el jugador tiene que estar preparado mentalmente para salir en cualquier momento y no tomarlo mal.

Ben salió en el primer tiempo ante Bolivia. | Foto: Photosport

En esa línea se encuentra Marcelo Barticciotto, quien en ESPN Chile le bajó el perfil al cambio que hizo Gareca con Ben Brereton: “Yo no estoy de acuerdo en sacar al futbolista antes del primer tiempo, pero se puede dar”, dijo el ex jugador de fútbol.

Barti no se compra los argumentos que ha dado parte de la prensa: “Y puede pasar porque más allá de pensar, porque he escuchado que lo hizo venir 11 mil kilómetros, qué tiene que ver eso, al técnico no le importa”, sumó.

“Al técnico le tiene que importar lo colectivo y eso está por encima de lo individual. Bielsa lo hizo, pero la diferencia es que a él se le daban los resultados”, complementó en el cierre sobre la delicada situación que se vivió en el coloso de Ñuñoa.

Así marcha La Roja en la tabla

La Roja quedó en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 5 puntos, superando a Perú que es el colista absoluto con 3 unidades y a 4 puntos de los puestos de clasificación para la próxima cita mundialista.