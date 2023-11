Este viernes se vivió una jornada emotiva en el estadio Elías Figueroa donde la selección chilena femenina obtuvo medalla de plata luego de caer por la cuenta mínima ante México.

Pese a que la Roja cayó, la gente se quedó en el estadio para vivir la premiación y aplaudir la actuación del equipo especialmente porque ante la partida de Christiane Endler y Antonia Canales, la delantera María José Urrutia jugó en esa posición ganándose la mayoría de los aplausos.

La presencia de la atacante en el pórtico llamó la atención considerando que en la previa aparecían como candidatas al puesto Yenny Acuña y Franchesca Canihuán, pero fue la propia Cote la que explicó por qué jugó ella.

“Yo se lo planteé al profe. Obviamente era un tema difícil, nadie ha jugado al arco y tenía que ir alguien que quizás no le importara lo que la gente dijera por cualquier embarrada. Yo le dije al profe que podía jugar, no me importaba lo que dijeran, que yo me la jugaba”, indicó en conversación con LUN.

María José Urrutia fue vencida mediante un perfecto tiro libre de Rebeca Bernal.

Igualmente aclara que “para nosotras tampoco es algo gracioso, jugar una final con alguien que no es arquera. Todas dimos todo de nosotras, vi compañeras corriendo hasta el final para que no me llagaran tanto. Yo traté de hacer lo que podía dentro de mis capacidades como arquera. Pero estamos felices, esto lo ganamos nosotras”.

La arquera era Franchesca Caniguán

En la zona mixta post partido, la propia atacante de Universidad de Chile, Franchesca Caniguán reconoció que ella entrenó para ser la portera, pero primó el planteamiento de Cote Urrutia.

“La Chesca aún es chiquitita. Nosotras ya tenemos partidos sobre el cuerpo, no nos pega tanto lo que pueda decir la gente. Ninguna de las más grandes queríamos arriesgar a alguna de las más chicas a una responsabilidad así”, indicó

Los consejos de Christiane Endler

María José Urrutia confesó que la capitana de la selección chilena, Tiane Endler le dio tips para atajar.

“Me dijo por WhatsApp que tuviera toda la confianza, que al final no era mi puesto y que gracias por aperrar”, cerró.