Miguel Ángel Neira le pega un duro palo a Ricardo Gareca en la Selección Chilena: "Acá no hay ningún..."

La Selección Chilena ya comienza a prepararse para lo que será una verdadera final dentro de las Eliminatorias Sudamericanas, en donde el equipo que comanda Ricardo Gareca se debe ver las caras ante Bolivia en el Estadio Nacional.

Para lo que será este duelo, el ex futbolista nacional Miguel Ángel Neira conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que será el equipo que prepara el DT de ‘La Roja’ para este partido, en la que le dejó en bandeja la pareja de delanteros que ocuparía ante Bolivia.

“No me gusta lo que pone para arriba, en el medio puede estar bien, pero arriba no. Yo jugaría con Tapia y Vargas arriba. En el medio Palacios, Pizarro, Loyola y Echeverría, no lo puede sacar por un partido, siempre ha demostrado que es el mejor volante que tenemos”, partió señalando Neira.

Siguiendo en aquello, el histórico nacional remarcó en que limpiaría del equipo estelar a Víctor Dávila y Darío Osorio, debido a lo que ha sido el rendimiento de ambos en los anteriores partidos.

La Roja espera mejorar su imagen ante Bolivia | Foto: Photosport

“Yo no entiendo porque él en Perú no era así, él tenía más volantes de fútbol, yo sacaría a Dávila y Osorio de arriba no más”, explicó a Bolavip Chile.

Finalmente, Neira le rayó la cancha con todo a Ricardo Gareca, señalando que en caso de conseguir los tres puntos ante Bolivia, no significaría un cambio importante para el momento que vive el DT, ya que históricamente, a Chile nunca se la ha hecho problema imponerse ante Bolivia

“El equipo que juegue de Chile, le va a ganar a Bolivia, pero el que juegue, así que acá no hay ningún mérito de Gareca de que ponga a este o a otro, por capacidades o individualidades, por todo Chile le ha ganado siempre, no creo que esta sea la excepción de que no vayamos a ganar”, finalizó.