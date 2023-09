Ni Gustavo Quinteros ni Ricardo Gareca: Coca Mendoza sorprende y postula a DT para La Roja: "Me gusta mucho ese nombre"

La Selección Chilena tiene un nuevo desafío a la vuelta de la esquina, cuando el 12 de octubre deba recibir a Perú en la tercera jornada de las Clasificatorias hacia el Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Eduardo Berizzo no llega con mucho margen de error al duelo eliminatorio después del empate ante Colombia, por lo que lograr los tres puntos ante los incaicos se transforma en una obligación si se quiere aspirar a llegar a la cita mundialista.

Los cuestionamientos hacia el DT parten por el bajo nivel de juego que muestra La Roja y el bajo número de triunfos en compromisos amistosos y/u oficiales, los cuales han llegado a poner en duda la continuidad del DT.

Mendoza postula a Jaime García en La Roja. | Foto: Photosport

En esa línea, el histórico del fútbol chileno y ex seleccionado nacional, Gabriel ‘Coca’ Mendoza, postuló a un DT nacional para ser el reemplazante de Eduardo Berizzo solo en caso de que el ex ayudante de Marcelo Bielsa no siga en el cargo.

“Me gusta mucho el nombre de Jaime García para la Selección Chilena; es chileno, conoce el medio local y siento que está bien preparado para asumir un desafío así”, dijo en diálogo con Bolavip Chile el jugador identificado con los albos.

Mendoza pide que, de una vez por todas, se la jueguen por un técnico chileno: “Para qué tenemos el INAF si no y se preparan para ser técnicos. Jaime García con muy poco y nada hizo grandes campañas en Ñublense, como en su tiempo lo hizo Mario Salas”, complementó en el cierre.

Así cierra La Roja este 2023

Perú y Venezuela en octubre; Paraguay y Ecuador en noviembre son los duelos que le restan a La Roja en este 2023.