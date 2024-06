El debut de la Selección Chilena está a la vuelta de la esquina y, el próximo viernes 21 de junio, La Roja saltará a la cancha en Arlington, Texas para enfrentar a su similar de Perú por la primera jornada del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024.

El primer partido será vital para Ricardo Gareca y sus dirigidos, ya que en la segunda jornada deberán enfrentar nada más ni nada menos que a Argentina y cerrarán todo ante la sorprendente Canadá en Florida.

La Roja quiere repetir abrazos ante Perú. | Foto: Photosport

Sobre el debut, Rodrigo Herrera charló con Bolavip Chile y le puso presión máxima a La Roja: “Por lo que he visto, de los últimos amistosos de Perú, está con problemas. Tiene un entrenador que está aterrizando, tiene serios problemas de gol. Me recuerda Perú a esa época de Lasarte donde generaban fútbol, pero no lograban concretar”, dijo.

Es precisamente ese argumento el que ilusiona a Herrera con que Chile sea amplio favorito en el duelo del día viernes ante los peruanos, diciendo que “Ahí yo alimento mi esperanza de que Chile es favorito, porque ha ido evolucionando. Perú, en cambio, ha ido involucionando”.

Para ponerle aún más presión al debut, Herrera sentencia que es una obligación imponerse en una nueva versión del Clásico del Pacífico, esta vez a disputarse en Estados Unidos: “Tiene la obligación histórica de ser favorito y ganar el viernes”, remató.

Chile vs. Perú, día y hora

Este viernes 21 de junio a partir de las 8 de la noche de Chile continental, La Roja saltará a la cancha en Texas para enfrentar a Perú en lo que marcará el debut de Ricardo Gareca en partidos oficiales con la Selección Chilena.