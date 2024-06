El histórico de la Selección Chilena no dejó pasar una decisión de Ricardo Gareca y dejó en evidencia su malestar con el DT.

En poco más de 48 horas, la Selección Chilena hará su estreno en la Copa América de Estados Unidos 2024 cuando tenga que enfrentar a Perú en el segundo partido del Grupo A tras el debut de Argentina con Canadá un día antes.

Una de las noticias que ha trascendido desde el estado de Texas es que Claudio Bravo aún no estaría recuperado 100% de sus dolencias, por lo que Ricardo Gareca trabajó con Gabriel Arias en desmedro de Brayan Cortés en la antesala del partido frente a los peruanos.

Esta decisión de marginar al meta de Colo Colo como tercer arquero no le gustó para nada a Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura explotó en contra del seleccionador nacional.

Cortés quedó relegado como tercer arquero en Chile. | Foto: Photosport

“Qué lástima. Seguramente va a ser Arias y el tercer arquero pasó a ser Cortés. Ahí creo yo hay una suerte de que el técnico entiende que el fútbol argentino es superior al chileno”, comenzó avisando Patricio Nazario.

Yáñez sube el tono y asegura que “Lo que pasa con Arias es que con la selección no ha tenido seguridad, pero como estamos en la ‘Gareca manía’ y que haga lo que quiera el técnico, a mí me parece que no es lo correcto”, sostuvo.

“Cortés debiese ser el dos de Chile, pero el técnico es el que tiene más clara la percepción de la respuesta de los jugadores. Uno lo ve desde afuera y contra Paraguay tuvo ciertas inconveniencias y poca seguridad que debería tener un arquero. Inseguriza a la línea defensiva”, remató.

Chile vs. Perú, día y hora por Copa América

Este viernes 21 de junio a las 8 de la noche, La Roja saltará a la cancha del estadio de los Dallas Cowboys en Arlington, Texas, para enfrentar a Perú en un duelo válido por la Fecha 1 del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024.