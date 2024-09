Toby Vega revela sus grandes miedos de cara al encuentro de la Selección Chilena ante Bolivia: "Si no logras ser mejor que ellos..."

La Selección Chilena jugará un partido clave ante Bolivia este martes a las 18:00 en el Estadio Nacional. Marcelo Vega mostró su preocupación de cara al partido que la Roja tiene que ganar para meterse en la lucha por la clasificación al próximo Mundial.

Marcelo Vega reveló su gran preocupación para el compromiso, la cual tiene que ver con el plantel. “El miedo que tengo yo es que los jugadores cuando se empató en San Carlos ya no están algunos al mismo nivel, no son los mismos jugadores”, dijo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El Toby ve diferencias entre la Roja que empató ante Bolivia en la Eliminatoria pasada en San Carlos de Apoquindo y la actual: “Más o menos tenía un funcionamiento esa selección, porque se conocían mucho, llevaban años. A lo mejor tenían un poco más de edad, pero llegaban al arco. Esta selección no es la misma, ya cuesta mucho más, no hay funcionamiento. Los jugadores no son de ese mismo nivel que estaban ahí”.

Vega destapó otro gran miedo que tiene, el cual tiene que ver con la imagen que muestre la Roja, ya pensando en los partidos ante Brasil de local y Colombia de visita: “Por mucho que le ganes a Bolivia, si tú no logras tener un funcionamiento, si no logras ser mejor que ellos, después lo que viene es más complicado, si ese es el miedo que tengo yo”.

La Roja tendrá un partido clave ante Bolivia en el estadio Nacional. (Foto: Photosport)

Marcelo Vega le pone tarea a la Selección Chilena

El exmediocampista considera que la Roja debe tener una mejor performance: “Tienes que mostrar algo más, ser superior a Bolivia, jugando, metiendo, con ganas, pero tienes que ir a buscar ese resultado”.