La Selección Chilena sufrió un duro golpazo en condición de local tras caer por 2-1 ante la Selección de Bolivia, resultado que lo hunde en la parte baja de la tabla de posiciones, alejándolo del sueño de ir al próximo mundial.

Tras lo que fue este compromiso, el ex defensor nacional, Gonzalo Jara conversó con Radio ADN y desmenuzó lo que fue esta dura caída, en la que le cayó con todo al entrenador, Ricardo Gareca por la falta de funcionamiento que se ha visto dentro de ‘La Roja’.

“Me pone triste ver una selección sin ideas y eso yo sé que no podemos tener jerarquía, quizás tampoco nombres, pero para mí la identidad a un equipo se la tiene que dar un entrenador y la selección no la ha tenido, que cambie el sistema tantas veces, por ahí obviamente entiendo que un DT quiera darle la vuelta al partido, pero creo que esto no es jerarquía, no de nombres, es de funcionamiento”, partió señalando Jara.

Siguiendo en esa línea, el ‘Bicampeón de América remarcó en que desde un primer minuto él supo que el esquema con el que saltó ‘La Roja’ a afrontar este partido era un despropósito y que el DT se dio cuenta demasiado tarde, sacrificando a Ben Brereton.

Chile se aleja de su sueño mundialista | Foto: Photosport

“Me parecía que era una locura salir a jugar como jugó, de entrada y claro, después el tiempo dio la razón, para mí como yo veo el fútbol, uno tiene que cambiar, tiene que buscarle la vuelta a los partidos, pero desde un inicio uno tiene que tener una idea, no fue inteligente como salió a jugar, después del gol quiso cambiar y quedó en evidencia que se equivocó en la manera que jugó”, declaró.

Finalmente, Jara indica que hoy en día Chile vive un escenario bastante complicado en el panorama de querer ir al próximo mundial y sumado a lo que ha sido el escaso nivel futbolístico que ha mostrado en estos últimos compromisos con Gareca al mando.

“Para mí Chile carece de una forma y un sistema de juego que hoy no tiene, para mí no pasa por nombres, para mí no pasa por jerarquía, pasa por un sistema y un funcionamiento, nosotros también crecimos sin nombres, pero con una idea clara de fútbol y creo que eso va más allá de los nombres, jugadores tenemos, hay que ordenarlos bien”