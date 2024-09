Ricardo Gareca alineó como titular a Ben Brereton en el partido de la Selección Chilena ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas. El Tigre sacó al delantero en el minuto 35 del primer tiempo. Claudio Bravo considera que esta decisión del DT destruye al futbolista.

“Ben no es que a mí me guste futbolísticamente, nunca me ha gustado. Lamento esto que voy a decir, pero destruye a un jugador”, dijo el Bichi en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El ex DT de la Roja se refiere a los esfuerzos de Ben: “Tú le ves la cara a ese pibe, al costado de la banca. El tipo viene de Inglaterra, no habla Castellano, hace un esfuerzo, se pone Brereton Díaz en honor a su mamá, su mamá está muy orgullosa, hace 10 partidos era la salvación nuestra, hoy se destruyó a un jugador, se lo destruyó”.

Borghi asegura que esta decisión habla mal de lo que planteó el Tigre: “Sacarlo en un primer tiempo no habla mal de Ben, habla mal del planteo que hizo el técnico”.

Ricardo Gareca quitó del campo de juego a Ben Brereton en el minuto 35 de partiod. (Foto: Photosport)

El estratega piensa que puede pasar lo sucedido rumbo a Corea y Japón, donde los futbolistas no querían venir a jugar por Chile: “Esto lo voy a decir seriamente y ustedes me ayudan ¿Fue 2002 o 2003? Cuando los jugadores no querían venir a la Selección ¿2002 no? ¿Te acuerdas que decían? ‘No, qué voy a ir a la selección’.

“Esto me da una sensación de algo parecido, que a partir de hoy Ben te diga ‘escúchame una cosa, soy inglés, viajo 20 horas para llegar a Chile, en el primer partido no tengo ninguna posibilidad, en el segundo partido me sacan’, tú dices que voy a hacer en Chile ¿Qué hago? Isla con todo el pergamino que tiene como jugador ¿Vale la pena? Ahora van a empezar las críticas, son lógicas”, añadió.