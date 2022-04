Novak Djokovic vs Alejandro Davidovich Fokina: Dónde ver EN VIVO por streaming online el partido por el M1000 de Montecarlo 2022

Novak Djokovic jugará su cuarto partido en el 2022, un año complicado en su carrera, ya que -tras su decisión de no vacunarse por el momento- no ha podido cumplir con los protocolos sanitarios de países como Australia y Estados Unidos, por lo que no pudo jugar los tres torneos importantes que van en la temporada (Abierto de Australia, Indian Wells y Miami).

El número 1 del mundo sí podrá participar en el Masters 1000 de Montecarlo esta semana y en el ATP 250 de Belgrado la próxima. En el inicio de la gira europea de arcilla, Nole se medirá ante el español, Alejandro Davidovich Fokina por la segunda ronda del tercer M1000 de la temporada.

El serbio ha ganado en dos ocasiones en Montecarlo, el 2013 a Rafael Nadal por 6-2 y 7-6 en la final y el 2015 a Tomas Berdych por 7-5, 4-6 y 6-3 en el partido decisivo. En esta ocasión, pese a casi no haber jugado este año, llega como el primer cabeza de serie.

¿Dónde ver el partido de Novak Djokovic y Alejandro Davidovich Fokina por streaming?

Novak Djokovic debutará este martes 12 de abril cerca de las 09:20 AM, una vez finalizado el partido entre Lorenzo Musetti y Benoit Paire que se extendió a un tercer.

El estreno del número 1 del ranking ATP se podrá ver por la plataforma Star+ y también por TennisTV.