Tomás Barrios (140° ATP) pudo revertir el mal inicio en su primer encuentro por la Qualy de Roland Garros 2022. El chileno se impuso al eslovaco Jozef Kovalík luego de perder el primer set por 6-4, pero el número cuatro de nuestro país batalló y logró dar vuelta el complejo escenario llevándose el segundo y tercer set por 6-4 cada uno de ellos.

El chillanejo viene de disputar la final del Challenger de Salvador de Bahía en Brasil, donde llegó a la final y cayó ante el portugues Joao Domingues, mientras que la pasada semana arribó a nuestro país para jugar el Challenger de Coquimbo, torneo en el que alcanzó los cuartos de final cayendo ante el argentino Facundo Díaz Acosta.

Ahora, el tenista nacional busca ingresar al Cuadro Principal del segundo Grand Slam del año, instancia la que también está disputando Nicolás Jarry y que enfrenta al italiano Salvatore Caruso.

¿El rival de Tomás Barrios en la segunda de la Qualy? El argentino Marco Trungelliti (182° ATP) y con quien no registra ningún enfrentamiento previo.

¿Dónde ver EN VIVO por STREAMING a Tomás Barrios vs Marco Trungelliti por la segunda ronda de la Qualy de Roland Garros 2022?

El partido entre el chileno y el argentino lo puedes ver a través de Star+. El encuentro arranca no antes de las 08:00 horas de Chile continental en el tercer turno de la Cancha 8.

Primero se deben disputar los partidos de Zsombor Piros vs Yevor Gueramisov (primer turno 04:00 AM de Chile) seguido por Marius Copil vs Giulio Zeppieri (segundo turno, no antes de las 5:20 AM de Chile) y el compromiso entre las tenistas Nao Hibino y Yuliya Hatouka (tercer turno y no antes de las 6:40 AM de Chile).