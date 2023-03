Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo (Everything Everywhere All At Once) se convirtió en la gran ganadora durante la velada de entrega de los Premios Oscar 2023, al quedarse con la categoría de Mejor Película. La producción dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert se quedaron con siete estatuillas doradas, incluyendo las categorías más importantes.

Por lo tanto, es legítimo querer ver la entrega o bien repetírsela de puro goce ante tamaña hazaña. Por eso aquí te contamos dónde ver en streaming la película del momento,

¿Dónde ver Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo?

La película protagonizada por los ganadores del Oscar, Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan está disponible en la plataforma de streaming Prime Video.

¿De qué se trata Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo?

Cuando una ruptura interdimensional altera la realidad, Evelyn (Michelle Yeoh), una inmigrante china en Estados Unidos, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar todo lo que conoce.

Perdida en los mundos infinitos del multiverso, esta heroína inesperada debe canalizar sus nuevos poderes para luchar contra extraños y desconcertantes peligros mientras el destino del mundo pende de un hilo