"No tiene techo": Ricardo Gareca elige al jugador que más lo sorprendió en Chile

El entrenador de la selección chilena Ricardo Gareca tuvo una semana de atención a la prensa donde pudo dar a conocer varios aspectos de los cuatro meses que lleva al mando del banco de La Roja.

En conversación con La Tercera, el estratega fue consultado respecto a qué jugador lo había sorprendido en este corto plazo donde suma apenas dos partidos amistosos.

“Te diría que varios muchachos. Me ha llamado mucho la atención Dávila, Osorio. Ellos me gustaron mucho. Después tuve la oportunidad de tener a Alexis y me sorprendió por lo competitivo que es. Hay mucho talento”, indica.

Ricardo Gareca además es de la idea de que lo que pueda pasar con el formado en Universidad de Chile, va a depender de él.

“Darío Osorio no tiene techo. Eso lo marcará él, la ambición personal de dónde quiere llegar, hasta dónde quiere triunfar. Son esa clase de jugadores que solo resuelve él, a través de su comportamiento, de su planificación personal. Nosotros ahí podemos aportar poco”, afirma.

Ricardo Gareca elogia a Darío Osorio

Respecto a la personalidad de Darío Osorio, el Tigre da cuenta que el atacante “es muy humilde, muy callado, pero me habían dicho que era más. En estos 10 días que estuvimos lo noté normal, muy incorporado”.

Para el final, Ricardo Gareca asegura que está muy conforme con la camada de jugadores que encontró en Chile. “Es lo que yo esperaba, lo que veía, ni menos ni más. Te diría que más para arriba que para abajo. Me gusta lo que veo”, cerró.