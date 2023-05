A pesar de los traspiés que tuvo la ceremonia, debido a los embates de la huelga de guionistas, MTV Movie & TV Awards 2023 se concretaron igualmente y repartieron premios de manera envasada, con los artistas enviando distintos videos para agradecer sus reconocimientos.

La película que brilló fue Scream VI quedándose con dos premios, mientras que The Last of Us resaltó en materia de series con tres premios.

Lo curioso es que iba a ser un evento en vivo, pero el strike hollywoodense hizo que la cadena televisiva optara por un especial pregrabado, principalmente porque múltiples invitados manifestaron que se restarían de la premiación.

El presidente de música, talento musical, programación y eventos de Paramount Global, además de productor ejecutivo de los MTV Movie & TV Awards, Bruce Gillmer, justificó que "mientras navegamos cuidadosamente el cómo entregar la mejor repartición de premios a los fans que nuestro equipo se esforzó tanto en conseguir, nos alejamos de un evento en vivo que aún así nos permite producir una noche memorable llena de adelantos exclusivos, categorías irreverentes que nuestra audiencia ha llegado a esperar e innumerables momentos que sorprenderán y deleitarán mientras honramos lo mejor del cine y la televisión durante el año pasado".

Así, se concretó un evento muy distinto al que acostumbran estos premios. Los ganadores ya fueron develados y los puedes revisar a continuación.

¿Quiénes son los ganadores de los MTV Movie & TV Awards 2023?