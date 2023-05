Pedro Pascal no para y su popularidad sigue estallando a niveles insospechados. Si la semana pasada se lució en la MET Gala y ahora brilló en los MTV Movie & TV Awards.

¿Cuántos premios se ganó Pedro Pascal en MTV Movie & TV Awards?

El actor chileno se quedó con tres galardones por su rol protagónico en la serie de HBO, The Last of Us.

"Soy un niño MTV, este reconocimiento significa el mundo para mí. Es un honor (...) todos los jóvenes son mis héroes y yo no estaría aquí sin ustedes", indicó por medio de un video pre-grabado, cuando se quedó con el primer balde de cabritas que es el reconocimiento de la fiesta por la categoría Mejor Héroe.

También se quedó con los premios por los apartados de Mejor Serie y Mejor Dúo, este último que compartiéndolo con su co protagonista Bella Ramsey.

Al momento de recibir este último, Pascal resaltó que "Bella, si quieres tu popcorn dorado tienes que venir a buscarlo. De esa manera te podré ver nuevamente. Te extraño, te quiero. Tú eres el dúo, tú eres yo, yo soy tú, somos nosotros".

En sus mensajes a los fanáticos, Pascal también habló representando al equipo de The Last of Us, y de paso apoyando la huelga de guionistas.

"Me llevaré estos a la cama", remató Pedro, en referencia a los premios.