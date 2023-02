El gran escándalo del fin de semana fue protagonizado por Pailita en el momento más crítico de los incendios que afectan al sur de Chile. Esto después de que publicara un mensaje que fue mal interpretado, gracias al que cosechó el repudio de las redes sociales, al punto de que salió Pablo Chill-E a defenderlo.

¿Por qué critican a Pailita?

"Hagan alguna wea (sic) se está quemando todo", publicó Pailita desde sus vacaciones en Cancún, para cuestionar las labores de las autoridades frente a la catástrofe que se está viviendo en las regiones del Maule, Bío Bío y la Araucanía.

Etiquetó tanto al presidente Gabriel Boric como a la cuenta oficial del Gobierno, para recalcar su crítica. "Muevan la rajaaa mierd*****", añadió en otra historia.

De inmediato, Pailita comenzó a recibir críticas por sus dichos, por lo que borró sus publicaciones y terminó reaccionando al enojo del público.

"¿Se enojan conmigo por pedirle al gobierno que ayude? El incendio lleva cualquier días y recién ahora van a actuar. Esperan que se queme todo para tomar medidas necesarias", cuestionó Carlos Raín Pailacheo una vez más.

Y añadió que "son buenos para criticar. Yo nunca he sido facho, tengo más corazón que cualquier pelmazo (sic) que viene de abajo. Siempre estamos apañando en cada cosa que pasa en Chile. Y he aportado más plata que cualquiera que tira la pelá (sic) detrás de un celular. Ahora no voy a poder celebrar mi cumpleaños tampoco, mejor ayuden".

Pero el momento más crítico de la ola en su contra lo comenzó a vivir cuando, a través de mensajes privados, un usuario reaccionó a su historia, explicando al artista que "Qué we* queris que hagan we**, que se vistan de bombero? Tay viendo las medidas que se toman o no? Con esto puro alimentai el rencor contra un gobierno que está tratando de cambiar un poco las reglas qlas del juego impuestas por los ricos".

"Muchas canciones y poca lectura compañero", remató el individuo

Fue en ese momento que Pailita reaccionó iracundo: "Aweonao el presidente ni se ha anunciado. Que suelten los milicos a la calle. Ayudar a la gente".

Al interlocutor no le gustó nada la respuesta del artista y decidió tomarle un pantallazo a la conversación y vitalizarla. Para el momento en que llegó a Twitter, el odio contra Pailita se multiplicó considerablemente.

Sobre todo porque para el momento de la publicación de sus cuestionamientos Boric ya había suspendido sus vacaciones y más tarde anunciaría que "he instruido decretar Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para combatir los incendios forestales que afectan a la Región de Biobío y velar por la seguridad de las personas. Visitaré la Región de Ñuble y Biobío para acompañar a las familias. ¡Estamos con ustedes!".

Las respuestas de Pailita fueron interpretadas como si se tratara de un apoyo irrestricto a las Fuerzas Armadas, subiéndose al vehículo de las figuras de oposición que han repartido fake news y constantes comentarios negativos para dañar al Gobierno.

La reacción adversa hizo que Pailita terminara pidiendo disculpas por sus dichos e incluso haciéndose cargo de las interpretaciones que se hicieron de sus palabras.

En un live de Instagram, el cantante de Parcera indicó que "yo me pongo los pantalones y pido disculpas si le afectó a alguien, yo no soy facho pa' que me anden diciendo ahí 'facho' y que soy...yo no estoy ni ahí con los partidos políticos, nunca me ha gustado la política".

"Quizás las cagué con haber subido esa historia, la vendí, le dije al loquito que así como el presidente no había llegado, de que por qué no sacan a los milicos, la gente siempre a veces como que cambia, lo ve todo a su manera".

El joven de 23 años, quien estuvo de cumpleaños en medio de toda la batahola, recalcó también que "siempre que pasa algo nos hablan a nosotros, como tenemos seguidores".

¿Por qué lo defendió Pablo Chill-E?

Viendo la mala onda que se generó en contra de Pailita, Pablo Chill-E se presentó en las trincheras y salió en defensa de su compañero en el género urbano.

"Pa' toda la gente que mal entendió al Pailita, no estaba intentando decir que sacaran a los milicos corte facho cu...estaba tratando de decir que sacaran a los milicos que están haciendo ni una hue... ahora mismo en los cuarteles a ayudar a la gente", advirtió.

Y luego pidió: "para que no lo hagan cag** la gente que a lo mejor lo entendió mal, yo entiendo lo que quiso decir. Yo igual soy ultra antifacho, anti milicos, pero yo entendí lo que quiso decir".

"Así que no hagan cag** al Pailita. El Pailita fue uno de los que estuvo ayudando aquí conmigo cuando quedó la zorra aquí en Viña. Los que estuvimos en terreno, los que estuvimos pasando la Navidad con la gente de acá arriba, hermano, en los cerros. Pa' que sepan y no lo hagan cag**, por una palabra mal dicha o por algo que ustedes no entendieron. No pueden hacer cagar a la gente".

"Más encima que nosotros somos figuras públicas, obviamente que nos mal entienden todo. Pero eso, apoyo pa' mi chanchito. Apoyo para mi hermanito", subrayó.

Pablo Chill-E igualmente no se la perdonó al Presidente Boric, porque disparó: "Y también que se ponga vivo ese weón del presidente cul... Ponte vivo weón. Que ayuden más a la gente, que manden ayuda para allá".

