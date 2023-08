Lizzo está en la mira de la polémica en estos momentos. Recibió una demanda en su contra, donde la acusan de acoso sexual, agresiones y discriminación.

¿Qué pasó con Lizzo?

De acuerdo con Deadline las querellantes son tres ex bailarinas de la artista: Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez.

La profesionales sostienen en la acción legal, presentada en una corte de Los Angeles, que fueron víctimas de “un ambiente laboral hostil” .

Supuestamente, las mujeres fueron avergonzadas por su cuerpo y obligadas a audicionar para un trabajo que ya habían obtenido. Esto, después de haber sido acusadas de consumir alcohol en horario laboral.

Por otro lado, las demandantes reclaman que fueron forzadas a ser testigos de múltiples shows sexuales durante la gira The Special Tour entre 2022 y 2023.

En el mismo apartado sostienen que fueron discriminadas por su virginidad, además de ser blanco de burlas por su religión e incluso de ser retenidas contra su fuerza.

Dos de las demandantes fueron parte de Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls, el especial que hizo la cantante y que le reportó un premio Emmy en 2022.