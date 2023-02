El ex chico reality Arturo Longton se lanzó con un extenso y exhaustivo análisis de lo que han sido las rutinas de humor en el Festival de Viña 2023, expresando su particular molestia con lo que ofreció Belén Mora sobre el escenario de la Quinta Vergara en la tercera noche de certamen.

¿Qué dijo Arturo Longton sobre Belén Mora en Viña?

Fue en conversación con Pamela Díaz en su programa de Youtube Hoy es Hoy Especial Viña, donde Longton expuso sus perspectivas sobre lo que ha entregado en humor el evento viñamarino.

"Yo tengo un humor mucho más sarcástico y distinto al que se ha visto. Lo que se ha visto hasta el momento, yo lo encuentro una lata. Me gusta Copano, es un genio. Pamela Leiva tiene carisma y tiene gracia, entonces si su rutina es mala, da lo mismo porque ella proyecta una muy buena onda. Ella es muy cómica, ella. Más que no me guste su humor", explicó Arturo.

Y aclaró que "no me gusta su humor, pero ella es tan alegre, tiene una tan buena energía que es bacán verla. El otro pobre cabro, Diego, lo tiraron ahí a los leones, salió vestido así pobre, con cualquier cuestión que pescó (...) Él tiene una rutina que es mucho más para la juventud. Por eso yo creo que no lo puedo criticar o juzgar mucho, porque no entiendo mucho... Estoy más viejo".

"A él lo vamos a excluir de la crítica porque lo tiraron una semana antes, está recién. Pero por lo menos él se ve un cabro simpático, tiene proyección", continuó.

Entonces dio el viraje hacia lo que ocurrió la noche del martes, Longton comentó que "la Belén es un desastre".

"Pero ¿es porque te cae mal de antes?", le preguntó Daniel Fuenzalida, que también estaba en el programa. "O sea, yo creo que le cae mal a todo el mundo", le espetó Arturo antes de continuar indicando que "tú no puedes ser humorista cuando tienes mala vibra, cuando tienes mal aura. O sea, ya entras con la gente predispuesta a...".

Fuenzalida complementó la opinión de Longton, exponiendo que "pasó algo que yo nunca había visto en la Quinta Vergara. Cuando a las 10 de la noche nombran a los artistas, 'viene Alejandro Fernández'... Eeeeeh... 'Vienen Los Jaivas'... Eeeeeeh... 'Viene Belén Mora'... No fue como pifia, fue como 'uuuuuh'. Yo dije 'va a partir mal'. Y cuando la presentan, la Quinta la recibió bien, se pega dos chistes buenos, la gente empezó a pasarla bien y aceptar la rutina".

"Es que la gente se ríe de cualquier cosa", le asegura Longton. "Después quedó demostrado que no", le corrigió Daniel.

"Es una lata. Desagradable. A mí me puso mal genio, hueón", insistió Longton. "Pero el peor momento fue cuando obligaron a la gente a que le de la Gaviota y estaba parada ahí y Martín no la sacaba. ¿Por qué no le dijo 'Gracias y todo...' La tenían ahí parada obligando a que la gente empezara a decir Gaviota, hueón. Una vergüenza".

"Lo más divertido, cuando... ¡La de Oro! Yo dije 'me tiro del edificio si le dan la de oro'. Ayer me suicidaba si le daban la de oro. Estaba muy involucrado ya", sentenció Longton.