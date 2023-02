En un giro totalmente inesperado en los eventos, la modelo responsable de entregar las Gaviotas en el Festival de Viña 2023, Rubia Soares, salió en defensa de Alejandro Fernández, después de que el cantante mexicano le lanzó un inapropiado comentario sobre el escenario en medio de su show.

¿Qué dijo la modelo de Viña sobre el comentario de Alejandro Fernández?

La mujer de 39 años hizo una publicación en Instagram sobre lo ocurrido la noche del martes, donde expuso que "me han preguntado mucho sobre lo que ocurrió con Alejandro Fernandez en la Quinta Vergara y lo primero que quiero agradecer es ser parte de este festival nuevamente, como lo hecho por años".

Luego, justificó que "en los escenarios pasan muchas cosas, a veces por nervios, ansiedad o sencillamente el ruido del público y las mismas bandas, que no permiten que uno se percate de lo que está pasando en todo el entorno".

Así fue como Rubia sostuvo que "se que a muchas mujeres que vieron el Festival anoche, los comentarios del artista les parecieron inapropiados, pero quiero que sepan que no me siento afectada personalmente".

"Los comportamientos públicos los juzgan ustedes, la audiencia, yo solo puedo agradecer el cariño y preocupación, y confirmarles que estoy totalmente concentrada en hacer mi trabajo como siempre, y que esto no me distrae de lo importante", planteó.

Modelo de Viña 2023 defiende a Alejandro Fernández

Más tarde, en una entrevista con Bío Bío, Soares sostuvo que "la gente puede opinar lo que tenga ganas. Yo soy mucho más relajada en ese sentido. Yo no pesco".

"La gente se pone como ‘no, es que la modelo, es que la están denigrando’. No pasa nada. Yo soy modelo, yo trabajo de esto, yo me dedico hace años a hacer esto. Para mí ese comentario no me afecta en nada", defendió.

Además, recalcó "si las personas se lo tomaron mal, pucha, yo no. Es una anécdota, es chistoso. Todas las cosas se deben tomar con humor, uno no puede ser tan grave en la vida, con todo, si no se pelearía con todo el mundo, ¿o no?".

A esas declaraciones se suma que Rubia remató toda la discusión con una desafiante publicación en TikTok, donde expuso: "Alejandro Fernández demostrando todo su caudillismo espartano no importándole en lo absoluto lo que opinen las pañuelo verde jajajajajaja, BASADO".