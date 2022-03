José María Buljubasich se sentó frente a los micrófonos para atender a la prensa tras el momento que está viviendo Universidad Católica, donde ya suma tres caídas consecutivas.

Ante las distintas interrogantes, una aquellas fue en referencia a los refuerzos y sobre como él evalúa a los nuevos nombres que arribaron a la precordillera en este mercado de verano. Pensando en que la mayoría de no ha sumado minutos en las seis fechas disputadas de momento.

“Esta pregunta la responderé en dos partes. Primero, las evaluaciones se hacen a fin de año, cuando termina el campeonato. Más allá de que uno vaya haciendo evaluaciones intermedias, pero la final se hace cuando termina el torneo", dijo el exportero", dijo el exportero.

“Con respecto al tema incorporaciones y participaciones, nosotros venimos de un período exitoso, por suerte y de un trabajo que hicieron los jugadores y cuerpos técnicos de cuatro títulos seguidos, donde tenemos un plantel muy competitivo, donde tenemos jugadores de muy buen nivel", añadió.

Por eso Tati argumentó hacia la continuidad de algunos nombres y de sumar otros. "Por tanto, nuestra planificación y eso lo manifestamos en diciembre, era apostar la continuidad de un grupo de jugadores que demostraron estar a la altura de las circunstancias y partir de ahí hacer incorporaciones para tener un plantel lo más competitivo posible”.

En esa línea, el gerente deportivo cruzado afirma que se sienten satisfechos. “Desde ese lugar estamos conformes con el plantel que tenemos y a partir de ahí, personalmente como gerente deportivo, lo que me parece que nos tenemos que enfocar es ganar partidos".

"Si ganamos partidos, no importa en definitiva quien juega. Creo que una vez que se arma el plantel, lo importante es tener la competitividad suficiente para enfrentar el torneo nacional, Copa Libertadores, Copa Chile y hoy tenemos ese buen plantel, independiente de quien juegue o no”, agregó.

Es por esto, que en escenarios tan complejos, Buljubasich considera que se debe salir a hablar. “Hoy la preocupación y ocupación que tenemos, más de quien juega o no, es ganar partidos y como dije antes, estamos en una situación que hace rato no estábamos. Por eso también hay que hablar cuando las cosas no están como todos queremos".

Sobre todo, expresarse a los fanáticos de La Franja. "Hablarle al hincha, que se quede tranquilo, que estamos trabajando y ocupándonos todos de la situación, independiente si son jugadores que juegan los que hayan llegado o los que estaban desde antes”.

Además, el exarquero del equipo estudiantil fue consultado en relación a la misma problemática de los refuerzos, pero hacia el plano internacional y si eso pone un límite en cuanto hasta dónde puede llegar el equipo.

“Es que nosotros no basamos en si vamos a ganar partidos en Copa Libertadores solo en función de los refuerzos o incorporaciones que llegan. Nosotros analizamos la Copa Libertadores o el torneo en función al grupo que tenemos y el grupo que tenemos incluye las incorporaciones y los jugadores que estaban", aclaró.

Finalmente, reafirmó las metas para este semestre y año. "Por lo tanto, hoy seguimos con el mismo optimismo que teníamos en enero cuando planteamos los objetivos y esos objetivos eran el Pentacampeonato, sigue siéndolo y el primer semestre avanzar a octavos de final de Copa Libertadores. Independiente de los resultados que hemos tenido en estos últimos tres partidos, los objetivos se mantienen intactos”, cerró.