Universidad Católica en esta jornada presentó a su tercer refuerzo dentro de este mercado de pases, en el que el delantero Francisco Arancibia fue presentado en sociedad a los medios de comunicación como nuevo jugador del conjunto de la ‘Franja’.

Dentro de esta presentación, el director deportivo del club, José María Buljubasich habló con los medios de comunicación y abordó como continuará el mercado para los ‘Cruzados’, en la que descartó por completo la posibilidad de fichar a un jugador de nuestra liga.

“En el mercado local se hace más difícil porque ya jugaron, entonces como muchos jugadores han participado, incluso el participar también es estar en la banca también, la posibilidades son casi nulas de traer a alguien del mercado local”, partió señalando Buljubasich.

Siguiendo en esa línea, el ‘Tati’ indicó que siguen al tanto de lo que son los mercados en Sudamérica, en la que siente que de esta parte del mundo podría salir un nuevo refuerzo para la UC, en el que de todas formas, indica que será muy complejo.

Buljubasich habló fuerte y claro en esta jornada | Foto: Photosport

“Estamos viendo opciones en el mercado internacional, ya sea Argentina, Uruguay, de cualquier situación que pueda surgir, teniendo en cuenta que no es sencillo, no es tan fácil, la mayoría de los equipos no ha traído tantos jugadores y eso es porque la época no es la ideal”, apuntó.

Finalmente, Buljubasich entregó la posición que buscará reforzar en lo que resta de mercado en la Universidad Católica, en la que señala que el puesto del mediocampo es la zona a incorporar.

“La intención es traer un jugador más que nos permite el reglamento por la venta de Alexander y que ese jugador pueda aportar a las características que estamos buscando ahora más que nada un volante ofensivo, un volante mixto ofensivo, algo de lo que también que creemos que podemos aportar a este grupo, esa es la idea de aquí al 8 de agosto para traer a un jugador más”, concluyó.