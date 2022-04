El artillero de los cruzados habló en conferencia de prensa post victoria ante Sporting Cristal, en donde no escondió el mal momento que viven, lo incómodo que se le ve al equipo en el plano local y que están trabajando para revertir la situación.

Universidad Católica tuvo que batallar más de la cuenta para quedarse con los tres puntos ante Sporting Cristal en la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2022, que también lo componen Talleres de Córdoba y Flamengo de Brasil.

El conjunto dirigido por Cristián Paulucci no hizo una buena presentación y solo pudo desequilibrar las acciones en el final con un más que cuestionable penal que Fernando Zampedri intercambió por gol en el minuto 92.

Fue precisamente el ‘Toro’ Zampedri quien, post victoria ante el elenco peruano, encaró los micrófonos en conferencia de prensa con escuetas palabras sobre la actualidad de la UC y lo que le está costando en el plano local e internacional.

“Nos está costando por que no hemos tenido un buen rendimiento en los últimos partidos, pero estamos trabajando para resolver eso”, dijo el ariete en primera instancia.

Después, complementó diciendo que “El mensaje siempre fue claro (de Cristián Paulucci). No estamos en una buena racha en el torneo local, no estamos cómodos”, dijo.

En el cierre, el argentino analizó la falta de concreción que ha tenido la UC: “Somos un equipo que tenemos muchas situaciones de gol. No porque no ganemos, nos falta gol. Hoy no hubo muchas situaciones, fue un partido muy duro”, cerró.

El próximo desafío de Zampedri y compañía será el próximo domingo cuando tengan que desplazarse hasta la Región del Bio Bío para enfrentar a Huachipato en el Estadio CAP de Talcahuano.