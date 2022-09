Fernando Zampedri sigue demostrando su gran momento y no se aburre de convertir goles en su tercera temporada en Chile. Con la anotación de esta tarde ante Deportes La Serena, el Toro llegó a 78 goles con la camiseta cruzada y queda tan solo a tres conquistas de ingresar al Top Ten histórico de los máximos anotadores del club.

No se aburre de convertir goles Fernando Zampedri con la camiseta de Universidad Católica y si bien hubo un amague de sequía hace algunas semanas, el argentino recuperó el ánimo y sobre todo, su olfato goleador para dar alegrias a los hinchas de la UC.

El atacante trasandino sigue demostrando un alto nivel y no solo se encumbra como el goleador del Campeonato Nacional de Primera División con 15 anotaciones, si no además, sigue registrando importantes marcas en la historia del equipo franjeado.

Pues bien, el Toro con su gol de esta tarde ante Deportes La Serena, se matricula con su conquista número 78 desde que llegó al cuadro estudiantil de la precordillera y sigue su carrera ascendente en la historia.

Con esta conquista, alcanzó en ese indicador a dos históricos tales como Armando Tobar y a Gerardo Manuel La Vieja Reinoso ubicándose en el 12º puesto de ese escalafón.

El tema es que quedó a tan solo dos conquistas del undécimo, nada más ni nada menos que Sebastián Rozental, quien anotó gran parte de sus 80 goles en la temporada 1996. Pero eso no es todo, ya que el Top Ten lo mira de reojo.

Rodrigo Barrera es el goleador histórico de la UC con 118 conquistas (Archivo Don Balón)



Y una vez que de caza al rubio delantero de la Sub 17 de 1993, Zampedri irá por Luka Tudor, quien aparece en el 10º lugar con 81 goles, es decir, el ex Rosario Central está a tan solo tres conquistas del ex mundialista juvenil.

¿Y de la cima? Quedó a exactos 40 goles del anotador máximo que es Rodrigo Barrera. Una cifra que en cantidad se ve lejana, pero que Fernando Zampedri puede hacer un tanto menos extensa.