El jugador aseguró que tuvo un acercamiento con un elenco trasandino para reforzarlo en este temporada y que no llegó a buen destino. Eso sí, afirmó estar feliz de quedarse en la precordillera.

Universidad Católica debuta este domingo 22 de enero ante Everton de Viña del Mar por el Campeonato Nacional 2023. Los Cruzados viajan hasta la quinta región para medirse con el elenco ruletero en busca de los primeros tres puntos del año.

Por lo mismo, es que Ariel Holan querrá que su equipo muestre todo lo hecho en la pretemporada donde tuvo que enfrentar a elencos internacionales como Oriente Petrolero, Talleres de Córdoba y Rosario Central.

Y justamente, es que un actual jugador de la UC reconoció en TNT Data Sports que tuvo un acercamiento para regresar al cuadro 'canalla'. Se trata de Alfonso Parot, quien vistió la camiseta de la escuadra argentina entre 2017 y 2019.

"Sí, hubo un acercamiento. No llegó a buen puerto, pero yo me quedo feliz, esta es mi casa (Universidad Católica). Hay un lindo plantel, un lindo equipo que quiere conseguir cosas y la verdad que en otro lugar mejor que acá no voy a estar", aseguró el 'Poncho'.

Parot estuvo en Rosario Central entre 2017 y 2019 | Foto: Getty Images

Eso sí, afirmó que también estar cómodo en el club precordillerano y que las nuevas labores en el equipo lo tienen tambén entusiasmado.

"Estoy muy contento, muy feliz. Mi familia también está feliz acá en Santiago, están en su espacio. Me quedo acá hasta que el club diga lo contrario (ríe) y hoy en día me toma en otra posición donde tengo otro tipo de responsabilidades", agregó.

"Obviamente el jugador siempre quiere jugar, pero en el ámbito que me toca hoy estoy muy contento. Con otras cosas que me tocará hacer dentro del camarín y con otro tipo de responsabilidades. Estoy preparado para eso y la disposición obviamente de que el club cuenta conmigo para lo que quiera", cerró el zurdo.