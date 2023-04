Universidad Católica sufrió más de la cuenta para seguir en la Copa Chile. Los Cruzados forzaron los tiros penales ante Deportes Colina, elenco de Tercera División del fútbol chileno. El gol salvador de Fernando Zampedri allanó la ruta para que los de Ariel Holan definieran su suerte en los penales y dejaran fuera al cuadro eléctrico en el certamen nacional. Los históricos rabean por el nivel del equipo.

Uno de los históricos de la UC es Miguel Ángel Neira. Como siempre, en su estilo deslenguado, el ex volante dialogó con Bolavip Chile y considera que el árbitro Nicolás Millas no estuvo fino en el gol del Toro Zampedri.

"Yo creo que fue un foul gigante. Fue foul. No quiero decir lo que pienso sobre los árbitros, pero siento que están matando el fútbol. Ya no es primera vez. Siempre pasa lo mismo", disparó Neira.

Eso no es todo. Con la pólvora encendida, Neira fue tajante con el plantel cruzado. "No creo que esto sea culpa del técnico de la Universidad Católica en esto. Creo que a los jugadores les falta clase. Un jugador con clase se tiene que imponer a un jugador de cuarta división, sin desmerecer a Colina en absoluto. Ellos hicieron un buen partido, un equipo chiquitito y es problema de los jugadores de la Católica no del técnico", espetó el ex crack de la franja.

Matías Dituro cometió un tremendo error en UC y fue clave en los penales para seguir con vida en la Copa Chile (Photosport)

En esa misma línea crítica, Miguel Ángel Neira fue claro para entregar su análisis. El histórico del club sigue culpando a los jugadores y exculpa de todo a Holan. Además, cree que lo que pasó esta noche es un papelón histórico para el club.

"Sí, es una vergüenza total. La Católica a Colina debió sacarle una ventaja de cuatro o cinco goles. Pero los jugadores no tienen la calidad suficiente. Acá no es el técnico, son los futbolistas, nada más", manifestó.