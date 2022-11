Un empate sin goles ante Audax Italiano en el Estadio Santa Laura, pero para la gente la emoción de ver por última vez en condición de local a José Pedro Fuenzalida, Luciano Aued y Germán Lanaro.

Y la despedida para el primero de los tres conlleva una fuerte carga y que incluso se convirtió en debate, sobre si Fuenzalida es el máximo ídolo en la historia de la UC.

Bolavip Chile conversó con un histórico de la franja como Miguel Ángel Neira, quien en su primera intervención, solo tuvo palabras de reconocimiento a la carrera del Chapa.

"Ganó varios títulos, se identificó siempre con la Católica. Lo felicito a él por retirarse en buen nivel, es el momento justo, quizás en Chile se podría, pero afuera ya no", sostuvo Neira.

Consultado en relación si es el principal ídolo en la historia de la UC, el ex mundialista dudó, pero luego que lo ocurrido con Fuenzalida y su paso por Colo Colo, sumado a las pifias que se llevó de parte de la fanaticada de Católica, cuesta reconocerlo como tal.

Neira siente que la UC no tiene un gran ídolo como Colo Colo con Caszely, por ejemplo (Agencia Uno)

"¿Máximo ídolo? no creo. Él tuvo un momento en que era muy pifiado por la gente de Universidad Católica entonces a los ídolos eso no se les hace nunca eso, como cuando fue a Colo Colo. Para mi no", recalcó el ex futbolista.

Finalmente y sobre si Fuenzalida puede ser considerado a la par de Sergio Livingstone, Néstor Isella o el mismo Alberto Fouillioux, Neira sostiene que sí puede estar en ese escalón, peor bajo ninguna cinrcunstancia al par de referentes de los archirrivales. "Yo creo que sí, porque ellos no consiguieron tanto como consiguió él, por ese lado sí. Pero en Católica no hay un ídolo como tal, así como Caszely en Colo Colo, no hay", cerró.