Juan Tagle aclaró este miércoles en Todos Somos Técnicos, algunas dudas con respecto a dos nombres que pueden y podrían estar en Universidad Católica para el segundo semestre. Mucho se ha hablado de Matías Dituro, quien terminó su préstamo con Celta de Vigo y ahora debe regresar a la UC, siempre y cuando no exista una nueva oferta para salir.

En el programa, el presidente de Cruzados fue claro en la actual situación que vive el portero y si está dentro del plantel para esta segunda parte del año.

"Dituro hoy entra, tiene contrato vigente hasta diciembre del 2024 con nosotros. Él se fue a préstamo al Celta, el Celta ha tenido un período para ejercer la opción de compra y no la ejerció, no sé por qué. Tuvo un muy buen desempeño, probablemente más bien por razones económicas, así que Dituro todavía está haciendo uso de vacaciones, pero ya el lunes debiera integrarse".

Para añadir sobre el argentino, también le preguntaron en si existe alguna oferta por él en ese momento. "No, nosotros no tenemos ninguna propuesta por Matías y ahora cualquier propuesta tiene que ser concordada con nosotros. Ya no hay una opción, por lo tanto no hay un club que tenga el derecho a llevárselo y por ahora Ariel encantado de tener a Matías, para él fue muy importante en la campaña del año 2020. Así que por ahora, Matías vuelve al club".

El mandamás cruzado se refirió a estos dos nombres | Foto: Agencia UNO

Por último, habló sobre la opción de incorporar a César Pinares, quien ya tuvo su paso por los cruzados en el año 2019 y 2020 y luego partió a Gremio de Brasil y posteriormente a Turquía. Tagle dijo lo siguiente con respecto al volante.

"César dejó una muy buena impresión y creo que todos los cruzados coinciden conmigo que estarían encantados de que vuelva. Es una posibilidad, depende un poco de sus expectativas y de nuestras realidades. Hay una conversación con él".