Juan Tagle no se va con rodeos y espera con los brazos abiertos al presidente de la República, el señor Gabriel Boric a un partido de la Universidad Católica. El mandamás de la institución cruzada contó detalles de los cuales conversa constantemente con su jefe de gabinete en la cual en San Carlos de Apoquindo esperan por la visita.

“Para nosotros es un orgullo que el presidente sea tan hincha de Católica, yo me comunico a veces con su jefe de gabinete, lo tenemos invitado para cuando pueda ir y lo estamos esperando”, comenzó detallando el presidente de cruzado en conversación con el programa Los Tenores de Radio ADN.

En esta misma línea, el dirigente agregó que “En varias oportunidades lo ha considerado, y si nos va bien con el proyecto de remodelación no quedarán muchas oportunidades porque el próximo partido lo tenemos sin público, pero después puede haber dos o tres partidos para ir”.

Respecto a este tema, agregó que “Estará también el partido con Sao Paulo el 20 de junio, así que aprovecho nuevamente de invitar al presidente, puede ser una linda oportunidad o después quedan un par más”.

Gabriel Boric invitado a un partido de Universidad Católica. (Foto: Agencia Uno)

No obstante, antes de que el presidente fuera elegido a comandar el país, Tagle contempló que “Al principio tenía muchos llamados, cuando el presidente no estaba con tantas preocupaciones en sus primeros días, pero después ya no (entre risas)”.

No fue el único tema que tocó producto de que se refirió al cierre de San Carlos de Apoquindo, en donde espera la ayuda de los hinchas.

“Si nos va bien y los hinchas compran sus acciones para cumplir con la meta, vamos a estar cerrando el estadio a mediados de julio. Ahí tenemos que buscar, nuestra opción 1 es el Nacional, que aún no tiene una fecha cierta, me dicen que podría estar en septiembre y si no es ahí, habrá que buscar otra alternativa en Santiago o en las cercanías”.