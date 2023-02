El ex defensor de Universidad Católica contó un episodio que vivió con el Toro cuando defendía a Rosario Central.

Germán Lanaro dejó la Universidad Católica a fines del 2022 y hace unos días también anunció su retiro del fútbol. El ex defensor de la Franja fue invitado a Todos Somos Técnicos y donde algunos temas.

Entre aquello temas, le consultaron sobre el delantero con el que más se golpeó en una cancha de fútbol y justamente reveló a uno de sus ex compañeros en la UC y el elegido fue Fernando Zampedri.

Eso sí, fue jugando Copa Libertadores y cuando el 'Toro' defendía los colores de Rosario Central. Lanaro afirmó que fue con el atacante que más se golpeó en su carrera.

"Con el delantero que más me pegué en mi carrera fue con Fernando Zampedri. Jugamos una Copa Libertadores contra Rosario Central y fue el jugador con el que más me pegué dentro de una cancha y a los seis meses éramos compañeros", comenzó diciendo el ex futbolista.

El ex jugador sacó del recuerdo una historia que vivió con el delantero | Foto: Agencia UNO

Además, el argentino-chileno manifestó que "no soy mucho de empezar las peleas, pero sí las sigo. Pero él la empezó, yo la empecé, nos pegamos mucho. Yo siempre le valoro que nunca dijo nada al árbitro, éramos los dos unos señores, quedó adentro de la cancha. Después cuando vino el primer día al club me dio la mano '¿todo bien?' Está todo bien'", cerró.