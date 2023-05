Manuel de Tezanos le cae a Ariel Holan: "Me da la sensación que en su análisis ve un partido que no fue"

Universidad Católica no puede encontrar el rumbo y sumó una nueva derrota en el Campeonato Nacional 2023. El equipo estudiantiles cayó ante Huachipato el pasado miércoles y ya los hinchas cruzados comienzan a perder la paciencia con Ariel Holan, quien no puede cambiar el incómodo momento de su escuadra.

En este momento, los cruzados marchan en la quinta posición del torneo con 19 puntos, a siete puntos del líder que es Cobresal. Una ventaja que no es mucha y que la UC podría remontar, pero el funcionamiento del equipo es que el no anda bien.



Por lo mismo, es que las opiniones con respecto al escenario que están viendo los precordilleranos no se han dejado esperar y una de ellas es la de Manuel De Tezanos. El periodista le cayó al estratega argentino y expresó que en la observación que hace Holan tras la caída con los acereros vio un cotejo que no fue.

"Parafraseando al profesor Berizzo, el problema es que está mal y no se da cuenta que está mal. Me da la sensación de que Holan en su análisis ve un partido que no fue", comenzó diciendo el comunicador en Todos Somos Técnicos.

El técnico de la UC está siendo cuestionado por el rendimiento que está mostrando la UC | Foto: Photosport

Por otra parte, De Tezanos complementó con que "en el segundo tiempo con las individualidades y con la altura que tiene, va a meter a Huachipato. Que más encima se le empiezan a cansar los jugadores, no tiene banca que tiene Católica, empieza a tirarle centros de todos lados. Alguna va a cabecear Di Santo, alguna va a cabecear Zampedri...", cerró.



ver también Juan Tagle quiere ser local en Santiago

El siguiente compromiso que deben enfrentar Universidad Católica por el torneo es ante Deportes Copiapó en calidad de visita. El cotejo se jugará este domingo 14 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.