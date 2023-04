Miguel Ángel Neira crítica el fútbol formativo de la UC: "Holan no tiene culpa de nada,el problema son las divisiones inferiores, es el único equipo que no saca un jugador bueno"

Universidad Católica cayó en el día de ayer contra Ohiggins por 1 a 0 en condición de local y las críticas hacia Holan por parte de los hinchas no tardaron en llegar. Sin embargo, Miguel Ángel Neira, ve a otro responsable de este mal momento de la UC.

"Yo encuentro un solo culpable, las divisiones inferiores de la Católica porque no sacan a nadie bueno. Yo no sé que trabajan en las inferiores, es un asco la Católica en las divisiones menores. La Católica hoy día, y una vez más lo digo, si no es Zampedri, no es nada", comenzó diciendo Neira.

Neira también tuvo palabras sobre cómo llega la UC al clásico universitario. "El clásico es distinto, son otras circustancias las que se dan. Pero me da rabia ¿cómo no va haber en las divisiones inferiores gente buena que supere a Saavedra, que supere a Cuevas, no lo entiendo".

Jorge Ortiz fue uno de los juveniles que entró ayer ante Ohiggins. (Photosport)

"Los entrenadores de cadetes de la Católica son pesimos, ese es el problema de católica, cómo no van a poder sacar a nadie bueno", añadió

"Holan no tiene culpa de nada, insisto el problema son las divisiones inferiores, es el único equipo que no saca un jugador bueno. La U tiene a Assadi y por qué la Católica no puede sacar un jugador bueno de cadetes y es porque las cosas se están haciendo pésimo. Los dirigientes tienen que reaccionar ante esto", cerró diciendo Neira.