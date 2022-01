Nicolas Peranic fue presentado como refuerzo de la Universidad Católica. El golero de 36 años llega para competir por la titularidad en el arco con Sebastián Pérez, quien destacó en el tetracampeonato cruzado la temporada pasada.

"El primer paso era tener la oportunidad, hoy que estoy acá, más allá de la felicidad no queda en eso. No vengo a estar por estar, vengo a ser un aporte, a luchar por un puesto, a tener una competencia sana con uno de los mejores arqueros del fútbol chileno en la actualidad, qué mayor desafío en lo personal que eso", expresó.

El arquero mencionó algunas de sus características: "Difícil describirse uno mismo, intentar dar seguridad, ser sobrio, demostrar y ser seguro. Es muy importante para el equipo tener un respaldo atrás".

El ex Deportes Melipilla aseguró que su mayor aliciente es la importancia de la Universidad Católica a nivel nacional e internacional: "¿Motivarme? no hace falta mucha motivación, ya está implícito que estar en una de las instituciones más grandes de Chile y Sudamérica es lo minimo que puedo decir. Después desempeñarme como siempre lo he hecho, tratando de brindarme por el equipo, dando sobriedad, seguridad y eso, respaldando al equipo cuando me toque".

El trasandino mostró toda su alegría: "Agradecer las palabras del presidente (Juan Tagle, del Tati (Buljubasich). Agradecido por tal recibimiento que he tenido del cuerpo técnico, mis compañeros, los empleados de la institución. La verdad que estoy muy feliz de estar acá, fue todo lo que soñé. Se dio como lo quería y es lo que imaginaba".

"Al conocer cómo es esto, entiendo como en los últimos años la Católica fue y es un protagonista de los campeonatos, por todo esto que hablaba el presidente que es como una familia, eso aumenta aún más la felicidad que tengo", añadió.

Peranic valoró el ambiente que hay a nivel Club: "Con el orden, la seriedad, el compromiso, la amabilidad con la cual me trataron siendo un desconocido hasta el momento, uno se imagina el por qué todos los jugadores, empleados, cuerpo técnico que pasan por la institución se brindan y tienen los resultados que tienen, es todo parte de, es algo que capaz no estamos acostumbrados. No es la realidad de todas las instituciones, pero más allá de todo, es la calidez humana, la calidad con la que me he sentido tratado".